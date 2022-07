Canottaggio | Mondiali U19 e U23 Varese 2022 | diventano 14 le imbarcazioni azzurre in finale

(Di giovedì 28 luglio 2022) IUnder 23disono proseguiti aoggi, giovedì 28 luglio: in programma nella quarta giornata di gare le prime semifinali, che hanno promosso inaltri 3 equipaggi azzurri. Il totale parla di 14 finali ed un’ulteriore semida disputare domani sulle 20dell’Italia. Dei sei equipaggi azzurri in semi, cinque gareggiano oggi: tre approdano ine due si devono accontentare dellaB per il settimo posto. Passano inA il quattro di coppia maschile di Nicolò Bizzozero (SC Gavirate), Leonardo Tedoldi (CUS Torino), Matteo Sartori (Fiamme Gialle) ed Andrea Pazzagli (SC Gavirate), il doppio pesi leggeri maschile di Giovanni Borgonovo ...

VARESE " Idiunder 19 e under 23 stanno superando le aspettative. Iniziate il 22 luglio al lido della Schiranna di Varese, per la prima volta le due competizioni sono state accorpate in una ...Successo di pubblico per idiunder 19 e under 23. Per la prima volta le due competizioni sono state accorpate in una sola location, a Varese, riscuotendo così un buon numero di presenze. Tra i main sponsor ...Quarta giornata di gare ai Mondiali di canottaggio della Schiranna: nell'under 23 il quattro di coppia dei due gaviratesi conquista l'ultimo atto, andando ad aggiungersi agli altri 13 equipaggi che lo ...