Cambio di palinsesto per le soap opera di Canale 5, tutti i dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) I vertici Mediaset hanno deciso un significativo cambiamento del palinsesto delle soap per il mese di agosto 2022, in quanto la telenovela Una Vita sta volgendo al termine e si è scelto di mandare in onda l‘ultima stagione a partire dal mese di settembre, per assicurare al fans in vacanza di non perdere nemmeno una puntata. Al suo posto andrà in onda un doppio episodio di Beautiful, che potrete vedere per un’ora circa al giorno. Proseguono invece normalmente Terra Amara e Un altro domani. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Chi è stato l’attore più pagato nella soap opera Beautiful? Dalla prima puntata all’ultima scopriamo chi è stato l’attore che ha avuto il cachet più alto Chi è stato l’attore più pagato nella soap ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) I vertici Mediaset hanno deciso un significativo cambiamento deldelleper il mese di agosto 2022, in quanto la telenovela Una Vita sta volgendo al termine e si è scelto di mandare in onda l‘ultima stagione a partire dal mese di settembre, per assicurare al fans in vacanza di non perdere nemmeno una puntata. Al suo posto andrà in onda un doppio episodio di Beautiful, che potrete vedere per un’ora circa al giorno. Proseguono invece normalmente Terra Amara e Un altro domani. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Chi è stato l’attore più pagato nellaBeautiful? Dalla prima puntata all’ultima scopriamo chi è stato l’attore che ha avuto il cachet più alto Chi è stato l’attore più pagato nella...

Dicolamia123 : RT @ilvit02: Ancora un cambio di palinsesto per il calcio femminile La semifinale di stasera sarà trasmessa su #Rai2, mentre quella di doma… - FabioTraversa : RT @ilvit02: Ancora un cambio di palinsesto per il calcio femminile La semifinale di stasera sarà trasmessa su #Rai2, mentre quella di doma… - ilvit02 : Ancora un cambio di palinsesto per il calcio femminile La semifinale di stasera sarà trasmessa su #Rai2, mentre que… - mvb66 : Ecco.. Iniziano a rompere i coglioni..#Rai2 cambio di palinsesto.Niente #NCIS ma Speciale TG2 Post per le… - Baccotvnews : ??Nessun cambio di palinsesto per il pomeriggio di #Rai1. Andranno in onda regolarmente #DonMatteo e #SeiSorelle. #Crisidigoverno -