Caldo: Ispettorato, tolleranza zero su condizioni lavoro (Di giovedì 28 luglio 2022) L'Ispettorato nazionale del lavoro"adotta una linea intransigente", perché "vi sono delle condizioni di lavoro e dei diritti che non vanno in vacanza": con queste parole il direttore dell'organismo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) L'nazionale del"adotta una linea intransigente", perché "vi sono delledie dei diritti che non vanno in vacanza": con queste parole il direttore dell'organismo ...

fisco24_info : Caldo: Ispettorato, tolleranza zero su condizioni lavoro: Giordano, al via campagna vigilanza, focus agricoltura ed… - igor_prata_1986 : RT @flaicgil: ?? LE TEMPERATURE ELEVATE DI QUESTE SETTIMANE RICHIEDONO MISURE PER TUTELARE CHI LAVORA ALL'APERTO E AL SOLE #caldorecord #lav… - CavalliniManola : RT @flaicgil: ?? LE TEMPERATURE ELEVATE DI QUESTE SETTIMANE RICHIEDONO MISURE PER TUTELARE CHI LAVORA ALL'APERTO E AL SOLE #caldorecord #lav… - CGILModena : RT @flaicgil: ?? LE TEMPERATURE ELEVATE DI QUESTE SETTIMANE RICHIEDONO MISURE PER TUTELARE CHI LAVORA ALL'APERTO E AL SOLE #caldorecord #lav… - flaicgil : ?? LE TEMPERATURE ELEVATE DI QUESTE SETTIMANE RICHIEDONO MISURE PER TUTELARE CHI LAVORA ALL'APERTO E AL SOLE… -