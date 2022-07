Calciomercato Torino, doppio colpo dopo la lite: i dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) L’insoddisfazione dell’allenatore del Torino, Ivan Juri?, riguardo i movimenti di mercato della società granata è ormai chiara a tutti e la lite furibonda con il ds Vagnati non ha fatto altro che rendere ancora più grande la crisi in casa Toro. La reazione della società piemontese, però, non si è fatta attendere e nel giro di poche ore sembrano essere pronti due rinforzi immediati, si tratta di Valentino Lazaro e Aleksey Miranchuk. Calciomercato Torino Lazaro Per il difensore in arrivo dall’Inter, come riporta Gianluca Di Marzio, sembra esser tutto fatto: arriverà in prestito con diritto di riscatto, sabato ci saranno le visite mediche. Lazaro lascerà l’Inter dopo esser arrivato nel 2019, non avendo mai fatto breccia nel cuore dei tifosi e nei piani della società; è lui il primo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) L’insoddisfazione dell’allenatore del, Ivan Juri?, riguardo i movimenti di mercato della società granata è ormai chiara a tutti e lafuribonda con il ds Vagnati non ha fatto altro che rendere ancora più grande la crisi in casa Toro. La reazione della società piemontese, però, non si è fatta attendere e nel giro di poche ore sembrano essere pronti due rinforzi immediati, si tratta di Valentino Lazaro e Aleksey Miranchuk.Lazaro Per il difensore in arrivo dall’Inter, come riporta Gianluca Di Marzio, sembra esser tutto fatto: arriverà in prestito con diritto di riscatto, sabato ci saranno le visite mediche. Lazaro lascerà l’Interesser arrivato nel 2019, non avendo mai fatto breccia nel cuore dei tifosi e nei piani della società; è lui il primo ...

