Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: il big verso l’addio (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Roma, dopo i rinforzi Mourinho ha deciso anche chi non farà più parte del progetto: anche il big va verso l’addio. La Roma pensa in grande e nella mente di José Mourinho c’è un progetto ben preciso. I Friedkin vogliono affrontare al meglio i prossimi impegni, tanto in campionato quanto nelle coppe, e gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022), dopo i rinforzihaanche chi non farà più parte del progetto: anche il big va. Lapensa in grande e nella mente di Joséc’è un progetto ben preciso. I Friedkin vogliono affrontare al meglio i prossimi impegni, tanto in campionato quanto nelle coppe, e gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma continua a spingere col @PSG_inside per arrivare a #Wijnaldum: la situazione ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, va avanti la trattativa con il @PSG_inside per #Wijnaldum - sulfinale_ : RT @CorriereGranata: ???? #Torino, sondaggio per Eldor #Shomurodov, attaccante della Roma, classe 1995. L’uzbeko non è partito per Israele co… - massi19732 : RT @CorriereGranata: ???? #Torino, sondaggio per Eldor #Shomurodov, attaccante della Roma, classe 1995. L’uzbeko non è partito per Israele co… -