Calciomercato Napoli | il West Ham insiste per l’azzurro | affare più vicino alla chiusura

Il Calciomercato del Napoli potrebbe rientrare nuovamente nel vivo: dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea e gli acquisti di Kim Min-jae e Leo Ostigard, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a muoversi sul fronte mercato. Come già ripetuto più volte dalla società, arriveranno acquisti solo in caso di cessioni: nei prossimi giorni, potrebbe muoversi qualcosa sul lato cessioni. Piotr Zielinski (FOTO – Getty Images) Una delle voci che sta maggiormente circolando in questi giorni è quella che vedrebbe Piotr Zielinski al West Ham. Il centrocampista polacco è seguito dagli Hammers, ma ancora non si è trovato nessun accordo con giocatore e società. Le ultime notizie dicono di un Napoli che chiede 40 milioni di euro per cedere l'ex Empoli e un West Ham che non ...

