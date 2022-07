Calciomercato Monza, cercasi difensore esperto: tre nomi in lista (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Monza: i brianzoli cercano un difensore con esperienza in Serie A, sono tre i nomi in lista Il Monza non vuole fermarsi sul fronte Calciomercato e vuole regalare a Stroppa altri rinforzi. In particolare modo in difesa dove, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli sono alla ricerca di un elemento che possa occupare tutti i ruoli della linea a tre e che abbia esperienza in Serie A. In quest’ottica ci sarebbero in lista tre obiettivi. Il primo è Samir che lo scorso gennaio si è trasferito al Watford ma che ha totalizzato 144 presenza nel nostro massimo campionato tra Udinese e Verona. C’è poi Kaan Ayhan del Sassuolo. Due stagioni in Italia con i neroverdi e in tutto con in totale 42 presenze e un contratto in scadenza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022): i brianzoli cercano uncon esperienza in Serie A, sono tre iinIlnon vuole fermarsi sul frontee vuole regalare a Stroppa altri rinforzi. In particolare modo in difesa dove, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli sono alla ricerca di un elemento che possa occupare tutti i ruoli della linea a tre e che abbia esperienza in Serie A. In quest’ottica ci sarebbero intre obiettivi. Il primo è Samir che lo scorso gennaio si è trasferito al Watford ma che ha totalizzato 144 presenza nel nostro massimo campionato tra Udinese e Verona. C’è poi Kaan Ayhan del Sassuolo. Due stagioni in Italia con i neroverdi e in tutto con in totale 42 presenze e un contratto in scadenza ...

