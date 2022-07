Calciomercato Milan – Difesa, Tanganga resta in pole position (Di giovedì 28 luglio 2022) Japhet Tanganga è un obiettivo del Milan per questo Calciomercato estivo. Può arrivare a condizioni agevolate dal Tottenham. Il punto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Japhetè un obiettivo delper questoestivo. Può arrivare a condizioni agevolate dal Tottenham. Il punto

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - thespursweb : Fabio Paratici has offered Sergio Reguilon to Inter Milan. - Calciomercato - calciomercatogp : Niente allenamento con il Bruges oggi per De Ketelaere! Aspetta il via libera per trasferirsi al Milan. Le due soci… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Difesa, @JTanganga99 resta in pole position - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tanganga #transfers… -