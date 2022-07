Calciomercato Milan – De Ketelaere, da 10 o in fascia: Pioli raddoppia (Di giovedì 28 luglio 2022) Charles De Ketelaere, vicino a raggiungere il Milan in questo Calciomercato estivo, può fornire tante soluzioni di qualità a Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Charles De, vicino a raggiungere ilin questoestivo, può fornire tante soluzioni di qualità a Stefano

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - thespursweb : Fabio Paratici has offered Sergio Reguilon to Inter Milan. - Calciomercato - cmdotcom : #Milan in colpevole ritardo sul mercato, dove sono gli acquisti promessi a #Maldini? E #Cardinale è sparito - manoACM1899 : RT @lucabianchin7: Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In attesa… -