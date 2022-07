Calciomercato Milan – Dal Belgio: ”Per De Ketelaere è questione di ore” (Di giovedì 28 luglio 2022) Stando alle indiscrezioni provenienti dal Belgio, presto per il Milan dovrebbe concludersi la questione De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022) Stando alle indiscrezioni provenienti dal, presto per ildovrebbe concludersi laDe

lucabianchin7 : Grande passo avanti nella trattativa per #DeKetelaere: il #Milan ha alzato l’offerta e il belga è più vicino. In at… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa… - Gazzetta_it : Svolta Milan, De Ketelaere vicinissimo: si chiude a 31 milioni più 4 di bonus #calciomercato - valencianistacc : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa con il #Cl… - WillyGnonto : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, #DeKetelaere rinuncia ad una parte di ingaggio per agevolare la chiusura della trattativa con il #Cl… -