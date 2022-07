Calciomercato Lazio, fatta per Vecino: Sarri ha il suo pupillo (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci siamo: Maurizio Sarri è pronto a mettere le mani sul pupillo cercato da tempo. Mattia Vecino sarà un nuovo calciatore della Lazio. Il colpo di Calciomercato fa sognare i tifosi biancocelesti. Con l’arrivo del centrocampista la Lazio si candida prepotentemente per le zone alte della classifica. Le dirette avversarie possono seriamente cominciare a preoccuparsi. Calciomercato Lazio: le cifre per Vecino Mattia Vecino è pronto a vestire la maglia biancoceleste ed a giocare nella capitale agli ordini di mister Sarri. L’uruguaiano, svincolato dall’Inter al termine dello scorso campionato, firmerà con la Lazio un triennale a due milioni di euro a stagione con opzione per il quarto. ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci siamo: Maurizioè pronto a mettere le mani sulcercato da tempo. Mattiasarà un nuovo calciatore della. Il colpo difa sognare i tifosi biancocelesti. Con l’arrivo del centrocampista lasi candida prepotentemente per le zone alte della classifica. Le dirette avversarie possono seriamente cominciare a preoccuparsi.: le cifre perMattiaè pronto a vestire la maglia biancoceleste ed a giocare nella capitale agli ordini di mister. L’uruguaiano, svincolato dall’Inter al termine dello scorso campionato, firmerà con laun triennale a due milioni di euro a stagione con opzione per il quarto. ...

