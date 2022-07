Calciomercato Atalanta, scelto il nuovo attaccante: colpo da 15 milioni (Di giovedì 28 luglio 2022) In dirittura d’arrivo l’affare che porterebbe a vestire la maglietta dell’Atalanta a Denis Lookman, esterno inglese classe ’97 del Lipsia. Come riportato da Sky Sport, le due squadre hanno trovato un accordo sul prezzo del cartellino dell’attaccante inglese: la dea sborserà 15 milioni compresi di bonus nelle casse del club tedesco. Nato a Wandsworth, cresciuto nel Charlton dove poi venne acquistato dall’Everton e dopo un solo anno dal Lipsia, Lookman in questa stagione ha giovato in prestito al Leicester dove ha collezionato 42 presenze, 8 goal e 6 assist. Lookman Atalanta Lipsia Adesso l’Atalanta sta provando a chiudere per Andrea Pinamonti, ma con l’Inter c’è ancora distanza sul prezzo del cartellino, anche se la punta ha rifiutato l’offerta della Salernitana preferendo a quest’ultima il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) In dirittura d’arrivo l’affare che porterebbe a vestire la maglietta dell’a Denis Lookman, esterno inglese classe ’97 del Lipsia. Come riportato da Sky Sport, le due squadre hanno trovato un accordo sul prezzo del cartellino dell’inglese: la dea sborserà 15compresi di bonus nelle casse del club tedesco. Nato a Wandsworth, cresciuto nel Charlton dove poi venne acquistato dall’Everton e dopo un solo anno dal Lipsia, Lookman in questa stagione ha giovato in prestito al Leicester dove ha collezionato 42 presenze, 8 goal e 6 assist. LookmanLipsia Adesso l’sta provando a chiudere per Andrea Pinamonti, ma con l’Inter c’è ancora distanza sul prezzo del cartellino, anche se la punta ha rifiutato l’offerta della Salernitana preferendo a quest’ultima il ...

