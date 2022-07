Calcio | Turchia | cori pro Putin durante match contro Dinamo Kiev

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Uefa ha aperto un’inchiesta suiproscanditi ieri sera a Istanbul dai tifosi del Fenerbahceildi qualificazione ai gironi della prossima Champions League con la, una delle principali squadre ucraine. In una nota l’Uefa ha precisato che l’inchiesta nasce dal “presunto comportamento immorale” dei supporter del Fenerbahce. Le autorità ucraine hanno condannato l’episodio, avvenuto dopo un gol della, che alla fine si è imposta 2-1 sulla squadra turca e ha passato il turno in virtù dello 0-0 dell’andata. L’ambasciatore in, Vasyl Bodnar, si è detto “rattristato”. “Non capiremo mai le parole di sostegno all’assassino e aggressore russo che uccide deliberatamente gli ...

Ilucraino sta vivendo un momento surreale: mentre l'invasione russa è ancora in corso, i club ... e ha messo subito sul patibolo la tifoseria del Fener: l'ambasciatore ucraino in, Vasyl ...... del resto però stiamo parlando didi luglio e il risultato non è poi la cosa che conti ...parte del lavoro in vista della stagione e lunedì ha battuto il Trabzonspor (1 - 0) campione di. ...(ANSA) - ANKARA, 28 LUG - L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha condannato gli slogan cantati dai tifosi turchi a favore del capo di stato russo Vladimir Putin durante ...ANKARA, 28 LUG - L'ambasciatore dell'Ucraina in Turchia, Vasyl Bodnar, ha condannato gli slogan cantati dai tifosi turchi a favore del capo di stato russo Vladimir Putin durante la partita tra Dynamo ...