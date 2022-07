**Calcio: Lotito, 'Dybala alla Roma? Non vendo sogni ma solide realtà'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà”. Lo ha detto il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, uscendo dalla sede della Figc dopo il consiglio federale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), 28 lug. (Adnkronos) - “? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io nonma”. Lo ha detto il numero uno biancoceleste, Claudio, uscendo dsede della Figc dopo il consiglio federale.

frantw996 : @pisto_gol Non saremo mai al livello della Premier anche per queste cose qui. Calcio in mano a mediocri come Lotito e De Laurentiis - Frances44593267 : @mirkonicolino Lotito e de Laurentiis il male del calcio italiano - enzo_barletta : @pisto_gol Gestioni alla Cairo, Lotito e De Laurentiis sono ormai entrate in una fase di obsolescenza acuta ormai i… - WildAtHeart94 : @CalcioFinanza Questo è il calcio gestito da AdL e Lotito, cosa vi aspettate? - etrusco74 : Si stanno specializzando in ‘scienze della rosicata’ e ‘fondamenta e basi del fumo della pipa’ Poverini, un po’ li… -