Calabrone lo punge, imprenditore vinicolo muore a 53 anni: non è riuscito a raggiungere il kit salvavita (Di giovedì 28 luglio 2022) Un Calabrone lo ha punto ed è morto a 53 anni l' imprenditore vinicolo Stefano 'Villy' Bergomas : non è riuscito a raggiungere il kit salvavita. Domenica 17 luglio l'incidente alla fine di una ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Unlo ha punto ed è morto a 53l'Stefano 'Villy' Bergomas : non èil kit. Domenica 17 luglio l'incidente alla fine di una ...

leggoit : Calabrone lo punge, imprenditore vinicolo muore a 53 anni: non è riuscito a raggiungere il kit salvavita - straysamurai : Non il calabrone che va a bere nell'acqua del mio canarino dio porco se me lo punge - DaniaSpinosi : @alepontecorvo Allora prima cosa, l’Italia ha perso 3-0 Lui come sempre ha dato spettacolo ihihih Perché lui è com… -