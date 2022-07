Calabria, dopo tre anni il Tar accoglie il ricorso degli ambientalisti e annulla l’ordinanza. Nel frattempo la discarica è già stata ampliata (Di giovedì 28 luglio 2022) “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno; accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente n. 246 del 07-09-2019 del Presidente della Giunta regionale della Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani”. La sentenza del Tar della Calabria, pubblicata il 22 luglio scorso, ha dato ragione a Italia Nostra, Wwf Provincia di Crotone, Protezione Animali Calabria, Forum del Terzo Settore della Provincia di Crotone e a molti cittadini che nel 2019 avevano presentato ricorso contro la Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “Il Tribunale Amministrativo Regionale per ladefinitivamente pronunciando sul, come in epigrafe proposto: dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Reggioe del Ministero dell’Interno;ile, per l’effetto,l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente n. 246 del 07-09-2019 del Presidente della Giunta regionale dellain materia di gestione dei rifiuti urbani”. La sentenza del Tar della, pubblicata il 22 luglio scorso, ha dato ragione a Italia Nostra, Wwf Provincia di Crotone, Protezione Animali, Forum del Terzo Settore della Provincia di Crotone e a molti cittadini che nel 2019 avevano presentatocontro la Regione ...

FulviaFrongia : RT @valezuppina: Ciao io un nome non ce l'ho, non ancora.sono una cucciola di 3 mesi in cerca di adozione e, nuova famiglia ??se chiamerai p… - arabafenice35 : RT @valezuppina: Ciao io un nome non ce l'ho, non ancora.sono una cucciola di 3 mesi in cerca di adozione e, nuova famiglia ??se chiamerai p… - FLampunio : RT @valezuppina: Ciao io un nome non ce l'ho, non ancora.sono una cucciola di 3 mesi in cerca di adozione e, nuova famiglia ??se chiamerai p… - Giulicat1512 : RT @valezuppina: Ciao io un nome non ce l'ho, non ancora.sono una cucciola di 3 mesi in cerca di adozione e, nuova famiglia ??se chiamerai p… - Bruna71347573 : RT @valezuppina: Ciao io un nome non ce l'ho, non ancora.sono una cucciola di 3 mesi in cerca di adozione e, nuova famiglia ??se chiamerai p… -