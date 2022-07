Bruno Vespa e Bianca Berlinguer tornano in video prima del previsto: le anticipazioni di FQMagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Bruno Vespa e Bianca Berlinguer torneranno in video prima del previsto. La caduta del governo Draghi ha stravolto i palinsesti televisivi. La Rai, subito dopo lo scioglimento delle Camere, si è fatta trovare prontissima, per volontà dell’amministratore delegato Fuortes e soprattutto di Antonio Di Bella, direttore degli Approfondimenti. FQMagazine può anticipare che Di Bella ha deciso di riportare in onda “CartaBianca” su Rai3 già da martedì 30 agosto e lo stesso giorno riaprirà su Rai1 in seconda serata la terza camera del Parlamento “Porta a Porta”. Il debutto di Marco Damilano con “La Torre e il Cavallo”, nuova striscia informativa posizionata nell’access prime time della terza rete, anticiperà a lunedì 22 o 29 agosto. Una data ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)torneranno indel. La caduta del governo Draghi ha stravolto i palinsesti televisivi. La Rai, subito dopo lo scioglimento delle Camere, si è fatta trovare prontissima, per volontà dell’amministratore delegato Fuortes e soprattutto di Antonio Di Bella, direttore degli Approfondimenti.può anticipare che Di Bella ha deciso di riportare in onda “Carta” su Rai3 già da martedì 30 agosto e lo stesso giorno riaprirà su Rai1 in seconda serata la terza camera del Parlamento “Porta a Porta”. Il debutto di Marco Damilano con “La Torre e il Cavallo”, nuova striscia informativa posizionata nell’access prime time della terza rete, anticiperà a lunedì 22 o 29 agosto. Una data ...

