Brittney Griner: proposto scambio tra prigionieri tra USA e Russia (Di giovedì 28 luglio 2022) La giocatrice americana è detenuta in Russia dal 17 febbraio Non c'è ancora una via di soluzione per la giocatrice americana, stralla della WNBA, Brittney Griner. La ragazza si trova in detenzione in Russia dallo scorso 17 febbraio, arrestata all'aeroporto di mosca perché trovata in possesso di olio di cannabis. È accusata di possesso di droga e rischia fino a 10 anni di carcere. La giocatrice, che era in Russia durante la pausa della WNBA e che ha vestito la maglia del Ummc Ekaterinburg, durante l'ultima udienza è stata dichiarata colpevole Britten Griner, nell'ultima testimonianza ha però professato la sua innocenza, spiegando di non aver mai pensato a traffico illecito di sostanze. Ricpstruendo la giornata dell'arresto ha detto di essere stata perquisita e di aver dovuto firmare ...

