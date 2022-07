Bridgerton, Daphne non sarà presente nella terza stagione? I movimenti di Phoebe Dynevor allarmano i fan (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono iniziate in questi giorni le riprese della terza attesissima stagione di Bridgerton, la serie tv targata Netflix che ha riscosso tantissimo successo e che vedrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Ad annunciare l’inizio delle riprese è stata la pagina Instagram ufficiale di Netflix tramite un video in cui appaiono i componenti del cast. E la cosa che non è passata inosservata è l’assenza di Phoebe Dynevor, che nella serie è l’amatissima Daphne Bridgerton. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Questo ha suscitato molti dubbi riguardo alla sua presenza in ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono iniziate in questi giorni le riprese dellaattesissimadi, la serie tv targata Netflix che ha riscosso tantissimo successo e che vedrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. Ad annunciare l’inizio delle riprese è stata la pagina Instagram ufficiale di Netflix tramite un video in cui appaiono i componenti del cast. E la cosa che non è passata inosservata è l’assenza di, cheserie è l’amatissima. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Questo ha suscitato molti dubbi riguardo alla sua presenza in ...

whistlevdown : daphne bridgerton nei libri è insopportabile quasi peggio di nica dover santo dio - MysteryFaith424 : @_chandemiyy_ è proprio spazio sprecato per me, mi duole dirlo. Ogni Bridgerton non ancora sistemato ha senso abbia… - manu59ciao : RT @VanityFairIt: Dal rosso al castano e in più con aggiunta di frangia. L'attrice, interprete di Daphne nelle serie tv di successo Bridger… - daphne__brg : RT @bridgerton1816: Cerchiamo urgenti: Anthony - Simon - Francesca - Gregory - Cressida - Felicity - Prudence - Porzia - Violet e tantissim… - daphne__brg : RT @bridgerton1816: 1816; Benedict Bridgerton segue le sue passioni nel campo dell’arte, collabora agli affari di famiglia ed è ancora alla… -