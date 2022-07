Brasile, ricoverato l’ex ct Zagallo: ecco le sue condizioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Mario Zagallo, ex ct della Nazionale brasiliana, ricoverato a Rio de Janeiro da martedì: le sue condizioni Mario Zagallo, ex ct della Nazionale brasiliana, è stato ricoverato nella giornata di martedì a causa di un’infezione respiratoria. Grande paura per il 91enne che al momento, però, è lucido e non ha bisogno di assistenza respiratoria. Sottoposto a tampone per il Coronavirus, l’ex allenatore è risultato negativo, come riferisce l’Ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Mario, ex ct della Nazionale brasiliana,a Rio de Janeiro da martedì: le sueMario, ex ct della Nazionale brasiliana, è statonella giornata di martedì a causa di un’infezione respiratoria. Grande paura per il 91enne che al momento, però, è lucido e non ha bisogno di assistenza respiratoria. Sottoposto a tampone per il Coronavirus,allenatore è risultato negativo, come riferisce l’Ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

