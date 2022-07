Brasile | ex ct Zagallo ricoverato a Rio de Janeiro per infezione respiratoria

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’ex ct della Nazionale brasiliana Marioè statoin un ospedale di Barra da Tijuca, a Rio de, per un‘. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, l’ex tecnico è in condizioni stabili nel reparto di terapia semi-intensiva, e l’ospedale ha fatto sapere che “è lucido e non ha bisogno di supporto respiratorio”. “Mio grande amico, so che stai attraversando un momento difficile, ma da qui ti mando energia positiva! Presto sarai completamente ristabilito, con la stessa forza di sempre! Coraggio, vecchio lupo”, ha scritto Pelè sui social. SportFace.

sportface2016 : #Brasile, ex ct #Zagallo ricoverato a #RiodeJaneiro per infezione respiratoria -

Tiscali

L'ex ct, 91 anni il prossimo 9 agosto, in condizioni stabili RIO DE JANEIRO () - Mario, 91 anni il prossimo 9 agosto, ricoverato in un ospedale di Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro, per un'infezione respiratorio. L'ex ct della Seleçao, campione del mondo da ...... a differenza di Telé, il Mondiale da tecnici lo hanno vinto, Mario(campione nel 1970, ... al 31/o posto con un solo punto, quel Sebastiao Lazaroni ct dela Italia '90 e poi allenatore ... Calcio: Brasile. Infezione respiratoria, Zagallo ricoverato L'ex ct della Nazionale brasiliana Mario Zagallo è stato ricoverato in un ospedale di Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro, per un'infezione respiratoria.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...