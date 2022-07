“Brad Pitt deve consegnare ad Angelina Jolie i documenti dell’azienda vinicola” | la prima decisione dei giudici sulla proprietà da 100 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022)1-0. Siamo solo al primo tempo della “guerra del rosé” tra i due ex coniugi ma va segnalata unaparziale vittoria per l’attrice che, con una mossa dei suoi legali, ha ottenuto dal tribunale di Los Angeles il diritto di ricevere iChâteau Miraval chele negava da tempo. In ballo c’è la vendita della tenuta da 500 ettari nel sud della Francia (acquistata per 55die stimata oggi almeno 100), dove vengono prodotte ogni annodi bottiglie di un pregiato rosé che si è imposto tra i migliori al mondo. Da tempo lavorrebbe sbarazzarsi masi oppone. Lo scontro ...