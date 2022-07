Boxe | programma e calendario agosto 2022 | i match del mese in tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 luglio 2022) Undi grandetutto da vivere. L’regala una sfida magica per gli appassionati della nobile arte: Oleksandr Usyk contro Anthony Joshua, il redi Jeddah dopo la sconfitta del pugile di Watford a Londra contro l’ucraino. Tutte le cinture in palio, quasi una semifinale mondiale in vista della riunificazione con Tyson Fury. Gypsy King aspetta di conoscere il nome del suo avversario per quella che sarà la più grande sfida degli ultimi anni. Prima però dodici round: Usyk, tornato dall’Ucraina dopo essersi arruolato nell’esercito, e Joshua che ha di recente cambiato allenatore per unda dentro o fuori: con due sconfitte negli ultimi tre anni, AJ non può più sbagliare. Maè anche tanto altro. Si registra il ritorno di tre pugili a caccia ...