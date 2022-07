Borsa: Milano chiude a +2,10% con spinta trimestrali (Di giovedì 28 luglio 2022) La Borsa di Milano chiude la seduta in forte rialzo con la spinta delle trimestrali. Il Ftse Mib segna un +2,10% a 21.932 punti. . 28 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Ladila seduta in forte rialzo con ladelle. Il Ftse Mib segna un +2,10% a 21.932 punti. . 28 luglio 2022

