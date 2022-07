Borsa | Milano brinda con le trimestrali | in vetta Moncler

(Di giovedì 28 luglio 2022) Seduta d incorniciare per Piazza Affari sulla spinta delle. Alla fine il Ftse Mib incassa un +2,1% e si riavvicina ai 22mila punti. Tiene anche lo spread che archivia la giornata in lieve ...

Si muove in modesto rialzo ladi Wall Street con l' S&P - 500 , che evidenzia un incremento ... Alla chiusura dirisulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a ...Da segnale a fine seduta anche Accor ( - 11,7%) in netto calo alladi Parigi dopo avere comunicati i conti semestrali e gli obiettivi per l'esercizio sotto le attese. Idem il costruttore Airbus ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Sul progetto di rete unica di Tim con Open Fiber 'se i negoziati sono seguiti da una offerta giusta' Vivendi valutera' questa opzione, altrimenti 'ne ...MILANO, 28 LUG - Seduta d incorniciare per Piazza Affari sulla spinta delle trimestrali. Alla fine il Ftse Mib incassa un +2,1% e si riavvicina ai 22mila punti. Tiene anche lo spread che archivia la ...