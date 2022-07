Bonus trasporti pubblici: da settembre fino a 60 euro per gli abbonamenti. La novità (Di giovedì 28 luglio 2022) A partire da settembre i cittadini potranno ottenere, a determinate condizioni, il Bonus trasporti pubblici fino a 60 euro per gli abbonamenti mensili e annuali: lo hanno annunciato oggi, in conferenza stampa, il Ministro al Lavoro Andrea Orlando e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini. La volontà è quella di dare un supporto a studenti, pensionati, lavoratori e famiglie, facendo anche attenzione alla “sostenibilità sociale e ambientale”. Come funziona il Bonus trasporti pubblici Il Bonus trasporti pubblici coprirà fino ad un massimo di 60 euro per gli abbonamenti al ... Leggi su fmag (Di giovedì 28 luglio 2022) A partire dai cittadini potranno ottenere, a determinate condizioni, ila 60per glimensili e annuali: lo hanno annunciato oggi, in conferenza stampa, il Ministro al Lavoro Andrea Orlando e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini. La volontà è quella di dare un supporto a studenti, pensionati, lavoratori e famiglie, facendo anche attenzione alla “sostenibilità sociale e ambientale”. Come funziona ilIlcopriràad un massimo di 60per glial ...

