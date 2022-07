Bonus trasporti da 60 euro per abbonamenti annuali o mensili a bus, metro e treni: al via da settembre (Di giovedì 28 luglio 2022) Scatta a settembre il Bonus trasporti, vale a dire la possibilità di accedere a un incentivo fino a 60 euro per abbonamenti annuali o mensili per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale. La misura, precisa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sul cui sito è uscita la notizia, è finalizzata al sostegno delle “persone economicamente più fragili” e “a incentivare l’uso dei mezzi pubblici”. Si tratta del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (il cosiddetto decreto Aiuti, art. 35), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Lo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Scatta ail, vale a dire la possibilità di accedere a un incentivo fino a 60perper i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale. La misura, precisa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sul cui sito è uscita la notizia, è finalizzata al sostegno delle “persone economicamente più fragili” e “a incentivare l’uso dei mezzi pubblici”. Si tratta del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (il cosiddetto decreto Aiuti, art. 35), convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Lo ...

