Bonus psicologico: boom di domande, ma i fondi sono solo per 16mila persone (Di giovedì 28 luglio 2022) boom di domande per il Bonus psicologo. Le domande sono partite il 25 luglio e in pochi giorni sono arrivate 123.493 richieste, fa sapere l'Inps. Numeri di gran lunga superiori alla platea di possibili beneficiari: i fondi sono solo 10 milioni di euro, sufficienti per una platea approssimativa di 16.000 persone, ma non per coprire tutte le domande presentate per il contributo fino a 600 euro a sostegno delle spese di psicoterapia. In ogni caso bisognerà aspettare il 24 ottobre, quando si chiuderà la finestra per inviare le domande. A quel punto l'Inps verificherà le richieste e procederà a stilare le graduatorie, distinte per regione, tenendo conto del valore Isee e, a parità di valore ...

