Bonus 60 euro per i trasporti: come funziona e quando parte la nuova misura - Economia - quotidiano.net (Di giovedì 28 luglio 2022) Un autobus (Foto Germogli) Roma, 28 luglio 2022 - Un Bonus fino a un massimo di 60 euro per muoversi sui trasporti pubblici . "Dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Un autobus (Foto Germogli) Roma, 28 luglio 2022 - Unfino a un massimo di 60per muoversi suipubblici . "Dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto ...

Agenzia_Ansa : Bonus fino a 60 euro per mezzi pubblici. 'Da settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fin… - Open_gol : Lo sconto in busta paga verso il raddoppio. Il bonus 200 euro soltanto ai precari. Confermati gli aiuti su bollette… - ilfoglio_it : Oggi ci sarà il voto alla Camera sul Dl aiuti bis. 'Con questo intervento le uscite dello stato per contenere la cr… - whitehorse933 : @GiuseppeConteIT ma che bel regalo ci fa il governo con il decreto aiuti! Rivalutazione delle pensioni anticipata d… - fisco24_info : Bonus trasporto pubblico 2022, a chi spetta e quanto vale: (Adnkronos) - Al via da settembre per i redditi fino a 3… -