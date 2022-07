Bomba d' acqua nel Bresciano | sindaco | ' qui è il disastro'

MotorHe09222710 : #Wuhan Quando c'è il sole è 'caldo record', quando piove è 'bomba d'acqua'. La Meteorologia secondo i giornalisti di oggi. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le quaranta persone sono state evacuate per questioni di sicurezza e a causa dell'odore di gas avvert… - TelevideoRai101 : Bomba acqua nel bresciano:'Un disastro' - infoitinterno : Maltempo, bomba d'acqua ed esonda un torrente: il fango invade due Comuni - gazzettaparma : Bomba d'acqua nel Bresciano, il sindaco: 'Qui è il disastro' -

Quaranta persone sono state evacuate per questioni di sicurezza e a causa dell'odore di gas avvertito nel momento più intenso dellad'che ha colpito la Vallecamonica. Tre i feriti non ...10.44nel bresciano:"Un disastro"e fango ovunque, statale e ferrovia chiusa per tutta la notte. E' lo scenario dell'Alta Vallecamonica, nel Bresciano,investita dallad'che ha ...Strada statale e ferrovia chiusa per tutta la notte, acqua e fango ovunque. Questo lo scenario nei paesi dell'Alta Vallecamonica nel Bresciano colpiti dal maltempo e dall'esondazione del torrente Re c ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...