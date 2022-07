Bologna, Theate fuori dai convocati per il Twente: addio vicino (Di giovedì 28 luglio 2022) Theate escluso dalla lista dei convocati del Bologna per l’amichevole con il Twente: addio del difensore a un passo Theate sempre più vicino al Rennes. La conferma dalla mancata convocazione per il match tra il suo Bologna e il Twente di domani. PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski.DIFENSORI: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro.CENTROCAMPISTI: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Soriano, Urbanski.ATTACCANTI: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022)escluso dalla lista deidelper l’amichevole con ildel difensore a un passosempre piùal Rennes. La conferma dalla mancata convocazione per il match tra il suoe ildi domani. PORTIERI: Bagnolini, Bardi, Skorupski.DIFENSORI: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro.CENTROCAMPISTI: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Soriano, Urbanski.ATTACCANTI: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato L'articolo proviene da Calcio News 24.

