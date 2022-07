Bollettino Covid Italia di oggi 28 luglio | 60 381 contagi e 199 decessi - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 28 luglio 2022), quattroa Wuhan: in lockdown un milione di persone Roma, 282022 - In calo i casi diin, confermati anchedaldel ministero della Salute: i nuovi ...

cucca_giovanna : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Decessi. 28 luglio. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi alt… - phildancefc : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Decessi. 28 luglio. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi alt… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Italia - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Decessi. 28 luglio. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi alt… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Covid, sono 4.096 i nuovi positivi: 26 i decessi in Sicilia -

L'ultimoregistra 199 persone positive decedute (41 delle quali risultano da conteggi ...poi che "non decolla" la campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti -. "...vaccinioggi 28 luglio/ 139,4 milioni di dosi somministrate Il provvedimento, come riportato dalla Bbc , riguarda esclusivamente il sobborgo Jiangxia, dove è emerso il ridotto numero ...Sono quasi 1.300 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, per un tasso di positività che si attesta al 22,1%. Nelle ultime 24 ore si sono registrate, purtroppo, altre tre vittime. Ecco il bollettin ...I numeri diffusi dal ministero della Salute: solo il Catanese sopra i mille nuovi casi. Per la prima volta dopo molte settimane i guariti sono più dei nuovi contagiati ...