BMX | i convocati dell’Italia per i Mondiali “La squadra è solida come non mai”

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’Italia della BMX nelle ultime stagioni è cresciuta tantissimo e ora dovrà dimostrarlo, lanciandosi nel primo evento importante di questo mini quadriennio che porta alle Olimpiadi di Parigi. Proprio in Francia, ma in quel di Nantes, in programma i. Per l’appuntamento il ct Tommaso Lupi ha convocato unamolto agguerrita: JUN – BENEDETTI MATTIA BMX PESCANTINA JUN FENDONI ANDREA BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. JUN FRIZZARIN TOMMASO MAIKUN FACTORY TEAM ASD JUN GROPPO ALBERT BMX CREAZZO U23 CANTIERO LEONARDO TEAM BMX VERONA U23 GARGAGLIA GIACOMO JUST BMX ASD U23 RADAELLI MARCO TEAM BMX GARLATE ELITE GRAZIAN MATTEO BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. ELITE SCIORTINO MARTTI BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. ELITE TOMIZIOLI MICHELE CARISMA TEAM ELITE FANTONI GIACOMO TEAM BMX VERONA Le parole di Lupi: “Siamo già in Francia, pronti a buttarci nella ...