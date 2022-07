Bmw e la sostenibilità | a Monaco un centro per smontare e riciclare le auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per vocazione e per interesse. Della prima ci si può vantare, della seconda magari un po’ meno, ma con i tempi che corrono l’efficienza è un valore riconosciuto. Il gruppo Bmw rivendica di lavorare da anni allaambientale, ma anche sociale: una scelta che non influisce sui risultati. I bilanci sono floridi, gli azionisti soddisfatti e, a quanto pare, anche i clienti: nel 2021 il costruttore bavarese si è ripresa il primato quale marchio premium più venduto al mondo e ha confermato quello di gruppo. A Unterschleißheim, nei pressi di, si trova il Recycling & Demontage Zentrum (RDZ) di Bmw, il più grandedi riciclo della Germania, almeno fra le casemobilistiche. Occupa 70 addetti, il cui lavoro consiste nello sfasciare le macchine. Un compito che svolgono con certosina pazienza e ...