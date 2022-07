Blocchi del traffico - Milano e l'autunno caldo di Area B: di chiaro c'è solo lo stop alle diesel Euro 5 (Di giovedì 28 luglio 2022) Gioele Dix, attore di primissimo piano, divenne popolare, anni fa, con il personaggio dell'automobilista inc ato, figlio di una satira esasperata, ma non più di tanto, sul guidatore italiano medio alle prese con i consueti problemi del traffico. Ma quanto sarebbe arrabbiato e confuso oggi il suo personaggio, se fosse un automobilista milanese? Di quelli che, sfortunati possessori di una diesel Euro 5 o di un'altra vettura a gasolio o benzina con la quale dal prossimo 1 ottobre, non potranno più circolare in città o entrarne e uscirne se non passando sotto le 188 telecamere della famigerata Area B. Ovvero, gli "occhi" che sorvegliano i confini cittadini e spediscono in automatico le multe a chi viene privato del diritto alla circolazione. Il problema, tuttavia, non sembra toccare più di tanto gli ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 luglio 2022) Gioele Dix, attore di primissimo piano, divenne popolare, anni fa, con il personaggio dell'automobilista inc ato, figlio di una satira esasperata, ma non più di tanto, sul guidatore italiano medioprese con i consueti problemi del. Ma quanto sarebbe arrabbiato e confuso oggi il suo personaggio, se fosse un automobilista milanese? Di quelli che, sfortunati possessori di una5 o di un'altra vettura a gasolio o benzina con la quale dal prossimo 1 ottobre, non potranno più circolare in città o entrarne e uscirne se non passando sotto le 188 telecamere della famigerataB. Ovvero, gli "occhi" che sorvegliano i confini cittadini e spediscono in automatico le multe a chi viene privato del diritto alla circolazione. Il problema, tuttavia, non sembra toccare più di tanto gli ...

