Bimbo di 6 anni prende la pistola del padre e uccide la sorellina di 5 anni, denunciati i genitori (Di giovedì 28 luglio 2022) Un bambino di 6 anni ha sparato e ucciso la sorellina di 5. Il piccolo avrebbe trovato la pistola i ncustodita in casa e avrebbe iniziato a giocarci. L'arma però era carica e ha sparato un colpo ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Un bambino di 6ha sparato e ucciso ladi 5. Il piccolo avrebbe trovato lai ncustodita in casa e avrebbe iniziato a giocarci. L'arma però era carica e ha sparato un colpo ...

GalahadBlue : @AleOriggio Ma quanti anni aveva Rick? 16??? Che bimbo con voce da baritono... Io però musicalmente li rimpiango gl… - Giornaleditalia : Bimbo di 5 anni terrorizza il quartiere travestito da Bambola Assassina: VIDEO - skyeyes_ : Bar perstrada che all’andata blastava Torn e adesso When You Say Nothing At all. Qui qualcuno è bimbo degli anni 90. - telodogratis : Bimbo di 5 anni vaga da solo sulla strada provinciale: i genitori erano a fare la spesa - ilmiosubconscio : @crociera70 Guarda ora ha 28 anni è adulto ha una vita sua è una bravissima e gentile persona. Il suo messaggio da… -