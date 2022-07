Biden - Xi e Jinping si riparlano ma il presidente cinese avverte: 'Non giocate con il fuoco su Taiwan' (Di giovedì 28 luglio 2022) Il dialogo c'è ma la distensione è lontana. E' durata oltre due ore la chiamata tra i l presidente cinese, Xi Jinping, e quello statunitense, Joe Biden. Un colloquio che arriva in un momento ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) Il dialogo c'è ma la distensione è lontana. E' durata oltre due ore la chiamata tra i l, Xi, e quello statunitense, Joe. Un colloquio che arriva in un momento ...

Agenzia_Ansa : Il colloquio fra Joe Biden e il presidente Xi Jinping è terminato. Pechino: la questione di Taiwan 'è chiara' dato… - ilpost : Xi Jinping ha detto a Joe Biden di non giocare col fuoco - andrewpasq : RT @ilpost: Xi Jinping ha detto a Joe Biden di non giocare col fuoco - KinmenQuemoy : Xi Jinping ha detto a Joe Biden di non giocare col fuoco - gemin_steven98 : RT @ilpost: Xi Jinping ha detto a Joe Biden di non giocare col fuoco -