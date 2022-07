Biasin punge | “De Ketelaere? Berardi ha lo stesso rendimento Nessuno lo conosceva 3 mesi fa”

Pall_Gonfiato : #Biasin punge: “#DeKetelaere? #Berardi ha lo stesso rendimento. Nessuno lo conosceva 3 mesi fa” -

Sportevai.it

E Fabriziolosu Twitter con una battura virale: Quindi per il giornalista dalle acclarate simpatie nerazzurre un sondaggio sul calciatore da sacrificare eventualmente in attacco per far ...Scrive il giornalista Fabrizio, di dichiarate simpatie nerazzurre: " Anche il Manchester ... Strano",Fra. "E adesso però lo vuole al Tottenham ", incalza Stef. "Questo dimostra come in ... Biasin punge Sanchez e lancia sondaggio sull'attacco dell'Inter | Social