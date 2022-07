Bernard Cribbins morto, addio alla star di “Doctor Who” (Di giovedì 28 luglio 2022) Bernard Cribbins è morto all’età di 93 anni. L’attore, comico e cantante negli ultimi anni ha preso parte a Doctor Who al fianco di David Tennant e Catherine Tate, ma il suo debutto televisivo risale alla versione di David Copperfield del 1956. Cribbins, nato a Oldham, è apparso in numerosi film, tra cui Carry on Jack e Carry on Columbus e Frenzy di Alfred Hitchcock. È entrato per la prima volta nell’universo di Doctor Who nel film Invasion Earth 2150 d.C. di Dalek insieme a Peter Cushing nel 1964, prima di tornare per il revival della serie nel 2007 come un personaggio diverso, Wilfred Mott. Iniziò come apprendista nell’Oldham Repertory Theatre. Nel 1947 entrò nel corpo dei paracadutisti e fu inviato nella Palestina Britannica. Nel 1956 ottenne i suoi primi ruoli nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)all’età di 93 anni. L’attore, comico e cantante negli ultimi anni ha preso parte aWho al fianco di David Tennant e Catherine Tate, ma il suo debutto televisivo risaleversione di David Copperfield del 1956., nato a Oldham, è apparso in numerosi film, tra cui Carry on Jack e Carry on Columbus e Frenzy di Alfred Hitchcock. È entrato per la prima volta nell’universo diWho nel film Invasion Earth 2150 d.C. di Dalek insieme a Peter Cushing nel 1964, prima di tornare per il revival della serie nel 2007 come un personaggio diverso, Wilfred Mott. Iniziò come apprendista nell’Oldham Repertory Theatre. Nel 1947 entrò nel corpo dei paracadutisti e fu inviato nella Palestina Britannica. Nel 1956 ottenne i suoi primi ruoli nel ...

