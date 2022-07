Berlusconi: 'Forza Italia sarà il primo partito e indicherà il nome del premier' (Di giovedì 28 luglio 2022) ' sarà Forza Italia a indicare il nome del premier, perché io scendo in campo anche questa volta in una campagna elettorale, come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo' ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) 'a indicare ildel, perché io scendo in campo anche questa volta in una campagna elettorale, come ho fatto diverse volte, perché sento dentro forte il dovere di farlo' ...

Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - ilfoglio_it : ?? ESCLUSIVO – Ecco il documento del vertice di centrodestra con cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno so… - berlusconi : Parleremo di centrodestra, del futuro governo e del ruolo di Forza Italia tra poco a #ZonaBianca - Ale74terni : RT @alessand_mella: Ma non provate un briciolo di imbarazzo? @berlusconi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @luigidimaio @GiorgiaMeloni @matteor… - nieddupierpaolo : RT @madforfree: Il “Credo laico” di Forza Italia, sic. Berlusconi: “Il cittadino deve essere sovrano e non servitore dello Stato”. (Ps F… -