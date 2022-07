Berlusconi “Forza Italia indicherà il Premier, conto di arrivare al 20%” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà Forza Italia ad indicare il Premier perchè io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte perchè sento dentro forte il dovere di farlo e quindi gli faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli Italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto. Parleremo agli Italiani che sono delusi sfiduciati e che si sono astenuti non sono andati avanti a votare”. Lo ha detto, intervistato da Zona Bianca, su Rete4, Silvio Berlusconi. “Cercheremo di far capire, ma certamente ci riusciremo – ha aggiunto – che il voto non è soltanto un diritto ma è un dovere, nei confronti di tutti gli altri cittadini, nei confronti di sè stessi dei propri figli dei propri nipoti e quindi io immagino ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Saràad indicare ilperchè io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte perchè sento dentro forte il dovere di farlo e quindi gli faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire aglini tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto. Parleremo aglini che sono delusi sfiduciati e che si sono astenuti non sono andati avanti a votare”. Lo ha detto, intervistato da Zona Bianca, su Rete4, Silvio. “Cercheremo di far capire, ma certamente ci riusciremo – ha aggiunto – che il voto non è soltanto un diritto ma è un dovere, nei confronti di tutti gli altri cittadini, nei confronti di sè stessi dei propri figli dei propri nipoti e quindi io immagino ...

Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - ilfoglio_it : ?? ESCLUSIVO – Ecco il documento del vertice di centrodestra con cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno so… - berlusconi : Parleremo di centrodestra, del futuro governo e del ruolo di Forza Italia tra poco a #ZonaBianca - Ale74terni : RT @alessand_mella: Ma non provate un briciolo di imbarazzo? @berlusconi @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @luigidimaio @GiorgiaMeloni @matteor… - nieddupierpaolo : RT @madforfree: Il “Credo laico” di Forza Italia, sic. Berlusconi: “Il cittadino deve essere sovrano e non servitore dello Stato”. (Ps F… -