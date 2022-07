Berlusconi: “Forza Italia colonna del centrodestra alle elezioni, indicheremo noi il premier. I dimissionari spariranno”. M5s? “Degli scappati di casa” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leader a ‘Zona Bianca’: «Non abbiamo avuto nessuna motivazione per dire di no a Draghi». La campagna sarà «solo sui social, non farò comizi» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leader a ‘Zona Bianca’: «Non abbiamo avuto nessuna motivazione per dire di no a Draghi». La campagna sarà «solo sui social, non farò comizi»

Mov5Stelle : Una è ministro uscente in quota Forza Italia, ex capogruppo dello stesso partito, ex ministro tra il 2008 e il 2011… - berlusconi : Parleremo di centrodestra, del futuro governo e del ruolo di Forza Italia tra poco a #ZonaBianca - ilfoglio_it : ?? ESCLUSIVO – Ecco il documento del vertice di centrodestra con cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno so… - iovotoFuck : @LiciaRonzulli @berlusconi @forza_italia @zona_bianca Ma un po' di pietà per sto paese no? - FranzMasini : Per i bambini niente? @forza_italia @berlusconi @Antonio_Tajani rappresentate il vecchio. #elezionianticipate… -