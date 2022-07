Berlusconi e Marta Fascina? Subito dopo il vertice... il gesto: chi ci è rimasto di sasso (Di giovedì 28 luglio 2022) Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 27 luglio. Riavvolgere il nastro fino al vertice del centrodestra, dove pur tra qualche tensione - di cui hanno dato conto i retroscena di stampa - si è trovato l'accordo: sulla spartizione dei collegi uninominali e, soprattutto, sulle modalità con cui verrà espresso il premier. Si mantiene il principio-cardine dell'alleanza: il nome del premier verrà espresso dal leader del partito che il 25 settembre prenderà più voti. Insomma, per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni un'occasione d'oro. Al vertice ovviamente erano presenti Matteo Salvini, con Roberto Calderoli, così come Silvio Berlusconi, con Marta Fascina (oltre ad Antonio Tajani e Licia Ronzulli). Il Cavaliere era tornato alla Camera per la prima volta da 18 mesi a questa parte: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 27 luglio. Riavvolgere il nastro fino aldel centrodestra, dove pur tra qualche tensione - di cui hanno dato conto i retroscena di stampa - si è trovato l'accordo: sulla spartizione dei collegi uninominali e, soprattutto, sulle modalità con cui verrà espresso il premier. Si mantiene il principio-cardine dell'alleanza: il nome del premier verrà espresso dal leader del partito che il 25 settembre prenderà più voti. Insomma, per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni un'occasione d'oro. Alovviamente erano presenti Matteo Salvini, con Roberto Calderoli, così come Silvio, con(oltre ad Antonio Tajani e Licia Ronzulli). Il Cavaliere era tornato alla Camera per la prima volta da 18 mesi a questa parte: ...

