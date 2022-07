Berlusconi dà la sua benedizione a Giorgia Premier: “Meloni ha le carte per guidare il governo”. (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio Berlusconi, alle prese non solo con la sua carta d’identità, ma anche e soprattutto con l’emorragia interna di Forza Italia e con i numeri che a stento gli consentiranno di superare la soglia di sbarramento del 3%, obtorto collo e conti alla mano (l’eventuale cartello FI+Lega naufragato nel nulla di fatto, perchè non riusciva Leggi su freeskipper (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio, alle prese non solo con la sua carta d’identità, ma anche e soprattutto con l’emorragia interna di Forza Italia e con i numeri che a stento gli consentiranno di superare la soglia di sbarramento del 3%, obtorto collo e conti alla mano (l’eventualello FI+Lega naufragato nel nulla di fatto, perchè non riusciva

elio_vito : Berlusconi, intervistato da Repubblica (!) augura, alla sua età, ai ministri che hanno lasciato Forza Italia di 'ri… - marichia_c : @szampa56 Guarda ne manca uno e ne hai toppato un altro perché di tutte le cose che si possono dire a Meloni non è… - freeskipperIT : Berlusconi dà la sua benedizione a Giorgia Premier: 'Meloni ha le carte per guidare il governo'. ??????… - freeskipperIT : Berlusconi dà la sua benedizione a Giorgia Premier: 'Meloni ha le carte per guidare il governo'. ??????… - Ferula18 : Anni fa, Berlusconi in auge, molti criticarono la sua esposizione mediatica, i più la difendevano pure se ridicola… -