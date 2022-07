Berlusconi, clamoroso a Zona Bianca: un anno dopo... cosa sta per accadere (Di giovedì 28 luglio 2022) Manca da uno studio tv da oltre un anno e fa ancora più notizia. Silvio Berlusconi decide di tornare in tv e sceglie Rete 4, Zona Bianca (il programma di approfondimento di Giuseppe Brindisi). Le elezioni sono dietro l'angolo, il 25 settembre è la data scelta dal Capo dello Stato per tornare alle urne. Forza Italia, dopo le ultime defezioni, scalda i motori. E adesso il Cav sceglie la strada del ritorno in tv. Nel quartier generale di Mediaset arriva l'annuncio molto simile a quello dello scorso anno quando Berlusconi era atteso negli studi di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Ma tutto saltò perchè ci fu un contatto con un positivo che fece saltare la puntata. Per Forza Italia, come per tutti i partiti, è un momento delicato: da una parte l'addio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Manca da uno studio tv da oltre une fa ancora più notizia. Silviodecide di tornare in tv e sceglie Rete 4,(il programma di approfondimento di Giuseppe Brindisi). Le elezioni sono dietro l'angolo, il 25 settembre è la data scelta dal Capo dello Stato per tornare alle urne. Forza Italia,le ultime defezioni, scalda i motori. E adesso il Cav sceglie la strada del ritorno in tv. Nel quartier generale di Mediaset arriva l'annuncio molto simile a quello dello scorsoquandoera atteso negli studi di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Ma tutto saltò perchè ci fu un contatto con un positivo che fece saltare la puntata. Per Forza Italia, come per tutti i partiti, è un momento delicato: da una parte l'addio di ...

MonicaBergamas9 : Donbass, e clamoroso non ricordare l'amicizia di Berlusconi con Putin, suo ospite in Sardegna e in affari con lui.… - Borsapretporter : Lo dicevo che Berlusconi ha fatto un errore clamoroso, gli si sta liquefacendo Forza Italia, ad una certa bisogna r… - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: Dentro #ForzaItalia si parla del più 'clamoroso restyling dalla sua fondazione'. Non solo gli addii dei ribelli pro-Dr… - patripatty5 : RT @Libero_official: Dentro #ForzaItalia si parla del più 'clamoroso restyling dalla sua fondazione'. Non solo gli addii dei ribelli pro-Dr… - Libero_official : Dentro #ForzaItalia si parla del più 'clamoroso restyling dalla sua fondazione'. Non solo gli addii dei ribelli pro… -