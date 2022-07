Berlusconi: anche Giorgia Meloni può guidare il governo (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - "Giorgia Meloni, come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza per guidare un governo di alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente. Di tutto questo è garanzia la nostra stessa presenza". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al 'Quotidiano Nazionale'. L'ex premier è soddisfatto del vertice di ieri: "Prima di tutto perché esce un centrodestra unito, non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per l'Italia e anche, ma questo è secondario, sui criteri per indicare il candidato premier. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ma i presupposti sono ottimi". E su Draghi: "Se non lo stimassi non lo avrei ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - ", come Matteo Salvini, come tanti esponenti di Forza Italia e degli altri partiti della coalizione ha tutte le carte in regola e l'autorevolezza perundi alto profilo, credibile nel mondo, saldamente legato all'Europa e all'Occidente. Di tutto questo è garanzia la nostra stessa presenza". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista al 'Quotidiano Nazionale'. L'ex premier è soddisfatto del vertice di ieri: "Prima di tutto perché esce un centrodestra unito, non sui posti ma sulle idee, sul programma, sui progetti per l'Italia e, ma questo è secondario, sui criteri per indicare il candidato premier. Abbiamo ancora molto lavoro da fare ma i presupposti sono ottimi". E su Draghi: "Se non lo stimassi non lo avrei ...

