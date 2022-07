Berlusconi: 'Anche Giorgia Meloni può guidare il governo. La sinistra? È divisa' (Di giovedì 28 luglio 2022) Vertice centrodestra: "Chi prende più voti indica il premier". La ripartizione dei collegi Presidente Berlusconi, partiamo da quello che era lo scoglio principale: la leadership. Per lei sarebbe un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Vertice centrodestra: "Chi prende più voti indica il premier". La ripartizione dei collegi Presidente, partiamo da quello che era lo scoglio principale: la leadership. Per lei sarebbe un ...

berlusconi : Aumenteremo le pensioni: almeno 1000 euro al mese per tutti, anche a chi non ha mai potuto pagare contributi come… - Antonio_Tajani : Anche chi in passato lo ha attaccato ora riconosce il suo ruolo. Silvio Berlusconi ha il curriculum per fare ciò ch… - ItaliaViva : Senza Draghi l'Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei 5S da un lato e di Salvini e Berlusconi da… - temisaba95 : RT @RobertoMerlino1: Chi di”Rosatellum”ferisce, di”Rosatellum”perisce! Stiamo parlando di #Renzi e la sua”COSA”di @ItaliaViva . La speranza… - LivePaola : @riotta @pdnetwork @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Avevi ragione e hanno anche fatto in fretta -