Berlino spegne le luci dei monumenti per risparmiare energia (Di giovedì 28 luglio 2022) Per rispondere alla crisi energetica e contribuire al risparmio il Senato di Berlino ha deciso di spegnere le illuminazioni di 200 tra monumenti e attrazioni della capitale tedesca.

è importante gestire la nostra energia con la massima attenzione", ha dichiarato a rbb24 la ministra per l'Ambiente della città di Berlino, Bettina Jarasch. . 28 luglio 2022 I russi controllano centrale di Vuhlehirsk. Berlino risparmia energia La questione energetica continua a preoccupare e a partire dalla scorsa notte Berlino ha deciso di spegnere l'illuminazione di 200 monumenti: dalla Cattedrale di Berlino alla Chiesa di Santa Maria,