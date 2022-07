Beppe Sala, il nuovo Prodi che piace tanto al popolo del centro (di Milano) (Di giovedì 28 luglio 2022) Il nuovo Prodi del centrosinistra, quello in grado di passare dal popolo arcobaleno al popolo delle partite iva senza giramenti di testa, si chiama dunque Beppe Sala. Al di là delle frasi di circostanza, il sindaco di Milano è pronto a correre. Da tempo si muove da leader, da tempo sconfina al di fuori della cerchia dei bastioni milanese per lanciare i suoi messaggi nazionali. Adesso sta tessendo alleanza, parla apertamente di voler allargare il centrosinistra, di “dare una mano”. Dove voglia arrivare forse non lo sa nemmeno lui, ma nel caos globale di questi giorni, agli amici della Ditta non resta che lui. Non è certo un alieno della politica. Prima socialista, poi renziano, poi ecologista, adesso centrista caratterizzato da ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildelsinistra, quello in grado di passare dalarcobaleno aldelle partite iva senza giramenti di testa, si chiama dunque. Al di là delle frasi di circostanza, il sindaco diè pronto a correre. Da tempo si muove da leader, da tempo sconfina al di fuori della cerchia dei bastioni milanese per lanciare i suoi messaggi nazionali. Adesso sta tessendo alleanza, parla apertamente di voler allargare ilsinistra, di “dare una mano”. Dove voglia arrivare forse non lo sa nemmeno lui, ma nel caos globale di questi giorni, agli amici della Ditta non resta che lui. Non è certo un alieno della politica. Prima socialista, poi renziano, poi ecologista, adesso centrista caratterizzato da ...

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - agorarai : ''Disposto a tutto' ha un limite. Allearsi coi 5S? No. Beppe Sala è un bravo sindaco e non dimenticherò lo sforzo c… - avvpirrotti : Un ricordo per Beppe Sala. Misteri della fede - Liberoarbitrio : RT @Zerovirgola2: “Anche fosse che #Calenda, #Renzi e #DiMaio –con l’aiuto di Beppe Sala– riuscissero a trovare una quadra per un’alleanza… - Pradivio : RT @MiTomorrow: «Letta vuole unità, è giusto». Frase di circostanza o convinzione? @BeppeSala @EnricoLetta #ElezioniPolitiche2022 #elezion… -