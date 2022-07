Benevento, in Prefettura tavolo di coordinamento PNRR per la realizzazione di nuove scuole (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, ha istituito, nella giornata odierna, il tavolo di coordinamento per il monitoraggio degli interventi a valere sui fondi PNRR per la costruzione di nuove scuole. Il predetto organismo, presieduto dal Prefetto o suo delegato, è composto da un rappresentante della Task Force Edilizia Scolastica, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale e da un rappresentante dell’Ente Locale beneficiario del contributo. Come noto, infatti, nel territorio provinciale, i Comuni di Benevento e San Giorgio del Sannio hanno ottenuto finanziamenti sui fondi PNRR – investimento 1.1, componente 3, missione 2 – per la realizzazione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Prefetto di, dr. Carlo Torlontano, ha istituito, nella giornata odierna, ildiper il monitoraggio degli interventi a valere sui fondiper la costruzione di. Il predetto organismo, presieduto dal Prefetto o suo delegato, è composto da un rappresentante della Task Force Edilizia Scolastica, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale e da un rappresentante dell’Ente Locale beneficiario del contributo. Come noto, infatti, nel territorio provinciale, i Comuni die San Giorgio del Sannio hanno ottenuto finanziamenti sui fondi– investimento 1.1, componente 3, missione 2 – per ladi ...

